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Jhon Duran'dan etkileyici peformans!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, Al Ittihad karşılaşmasında attığı 2 gol ile birlikte taraftarlardan tam puan aldı.

calendar 25 Temmuz 2025 09:35
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Jhon Duran'dan etkileyici peformans!
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Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun ayrılığı sonrasında Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Suudi ekibi Al-Nassr'dan kiralık olarak kadroya katılan Kolombiyalı oyuncu, Portekiz'deki kampa üç gün geç katılmış ve tam olarak hazırlanamamıştı. Bu nedenle Portimonense ve Leiria maçlarında süre alamayan 21 yaşındaki golcü, sarı-lacivertli formayı ilk defa önceki akşam oynanan Al-İttihad mücadelesinde sırtına geçirdi.

Maça yedek kulübesinde başlayan Duran, 46'da Youssef En-Nesyri'nin yerine oyuna dahil oldu. Sahaya adım attığın andan itibaren farkını ortaya koyan Kolombiyalı, dakikalar 77'yi gösterdiğinde ise Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti. Duran, 88'de ise bu kez kafayla ağları buldu. Kolombiyalı yıldız attığı goller ve performansıyla taraftarlardan tam not aldı.

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