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Beşiktaş Brezilyalısını buldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Corinthians'ta oynayan sağ bek Matheuzinho'yu gündemine aldı.

calendar 25 Temmuz 2025 10:37
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş Brezilyalısını buldu
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Yeni sezonda Orkun Kökçü, Tammy Abraham ve David Jurasek'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda siyah-beyazlıların önceliği sağ bek transferi

Sağ bek transferinde henüz transferi tamamlayamamış Beşiktaş'ta gündeme yeni bir isim geldi.

Andre Hernan'ın haberine göre Serdal Adalı yönetimi, sağ bek transferinde listeye Corinthians oyuncusu 24 yaşındaki Matheuzinho'yu aldı.

Corinthians oyuncunun %50'lik pay hakkına sahip.

Siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlaması bekleniyor.


Matheuzinho'nun Corinthians ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Şu ana kadar 2024-2025 sezonunda Corinthians forması ile 31 maça çıkan Matheuzinho 1 gol sevinci yaşadı.

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