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Osimhen'in imzayı atmama sebebi!

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferini neden resmen duyurmadığı netleşti. Napoli ile anlaşma tamam, oyuncu ile el sıkışıldı ama işler prosedüre takıldı.

calendar 25 Temmuz 2025 08:48 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2025 08:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Osimhen'in imzayı atmama sebebi!
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Galatasaray, Victor Osimhen transferi için Napoli ile tüm şartlarda anlaşma sağlamıştı. Fakat resmi imzalar henüz atılmadı. Bu gecikmenin sebebi belli oldu.

EVRAKLAR UZADI, İMZA GECİKTİ

Galatasaray, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarak transferde elini güçlendirmişti. Ancak Süper Lig tarihinin en pahalı transferi olmaya aday Victor Osimhen için imza gecikti. Nedeni ise resmi prosedürler ve evrak işlerinin uzaması.

40 MİLYON EURO PEŞİN


Sarı-kırmızılılar, Napoli'nin banka teminatı şartını kabul etti. 40 milyon euro peşinatı hazırlayan Galatasaray, kalan 35 milyon euroyu ise banka teminatlı iki taksitte ödeyecek.

48 SAATTE BİTİYOR

Hem Napoli hem Osimhen cephesinde sorun kalmadı. Galatasaray'ın transferi 48 saat içinde resmen duyurması bekleniyor. Resmi açıklama için artık geri sayım başladı.

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