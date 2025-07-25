Beşiktaş'ta kanat operasyonu

Transfer döneminin hızlı ismi Beşiktaş, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapmsamda siyah-beyazlılar transfer hedefi olarak kanat bölgesini belirledi.
CERNY GÜNDEMDE
Serdal Adalı yönetiminin liste başı isimlerinden birisi Vaclav Cerny. 26 yaşındaki oyuncuyu Wolfsburg'dan kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın, satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunduğu öne sürüldü.
Cerny'nin Wolfsburg ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Oyuncu geçtiğimiz sezonu İskoçya ekibi Rangers'ta kiralık geçirmişti.
Geçtiğimiz sezonda Rangers forması ile 52 maça çıkan Cerny, 18 gol ve 9 asist sevinci yaşamıştı.
GUEDES'E DE TEKLİF VAR
Beşiktaş'ın kanat transferindeki bir diğer hedefi Gonçalo Guedes.
Siyah-beyazlılar Portekizli oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralık teklifini oyuncunun kulübü Wolverhampton'a iletti.
Guedes'in İngiltere ekibi ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
28 yaşındaki Guedes geçtiğimiz sezonda Wolverhampton forması ile 33 maça çıktı ve 5 gol 5 asistlik katkıda bulundu.
Bu kapmsamda siyah-beyazlılar transfer hedefi olarak kanat bölgesini belirledi.
CERNY GÜNDEMDE
Serdal Adalı yönetiminin liste başı isimlerinden birisi Vaclav Cerny. 26 yaşındaki oyuncuyu Wolfsburg'dan kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın, satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunduğu öne sürüldü.
Cerny'nin Wolfsburg ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Oyuncu geçtiğimiz sezonu İskoçya ekibi Rangers'ta kiralık geçirmişti.
Geçtiğimiz sezonda Rangers forması ile 52 maça çıkan Cerny, 18 gol ve 9 asist sevinci yaşamıştı.
GUEDES'E DE TEKLİF VAR
Beşiktaş'ın kanat transferindeki bir diğer hedefi Gonçalo Guedes.
Siyah-beyazlılar Portekizli oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralık teklifini oyuncunun kulübü Wolverhampton'a iletti.
Guedes'in İngiltere ekibi ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
28 yaşındaki Guedes geçtiğimiz sezonda Wolverhampton forması ile 33 maça çıktı ve 5 gol 5 asistlik katkıda bulundu.