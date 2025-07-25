Ozan Tufan'a Rusya'dan talip

Trabzonspor'un deneyimli orta sahası Ozan Tufan'a Rusya'dan ciddi ilgi var.
Ozan Tufan'a Rusya Premier Lig ekiplerinden Lokomotiv Moskova, talip oldu. Trabzonspor yönetimi ise Ozan Tufan için gelecek tüm teklifleri değerlendirmeye açık.
29 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili formayla lig ve kupada toplam 26 karşılaşmada 3 gol atıp 2 asist yaptı.
Ozan Tufan'a Rusya Premier Lig ekiplerinden Lokomotiv Moskova, talip oldu. Trabzonspor yönetimi ise Ozan Tufan için gelecek tüm teklifleri değerlendirmeye açık.
29 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili formayla lig ve kupada toplam 26 karşılaşmada 3 gol atıp 2 asist yaptı.