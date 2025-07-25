Archie Brown beğenileri topladı!

Sezon hazırlığını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transferlerin hazırlık maçlarındaki formu dikkat çekiyor.
Sarı-lacivertlilerin 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Archie Brown, Al-İttihad mücadelesindeki oyunuyla beğeni kazandı.
Fenerbahçe taraftarları; "Archie, harika oynadı, yeni sezonda bize müthiş katkı sağlayacak" yorumlarını yaptı.
Sarı-lacivertlilerin 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Archie Brown, Al-İttihad mücadelesindeki oyunuyla beğeni kazandı.
Fenerbahçe taraftarları; "Archie, harika oynadı, yeni sezonda bize müthiş katkı sağlayacak" yorumlarını yaptı.