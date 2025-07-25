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Fenerbahçe'de kanada sürpriz: Summerville

Fenerbahçe, West Ham forması giyen Crysencio Summerville'yi kiralamak istiyor. Devin Özek, İngiliz yetkililer ile kısa zamanda görüşmelere başlayacak.

calendar 25 Temmuz 2025 08:48 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2025 08:54
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de kanada sürpriz: Summerville
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Saint-Maximin ve Dusan Tadic'in ayrılmasının ardından kanatlardaki gücü azalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, bu bölgeye takviye istedi. Yaklaşık 2 aydır çeşitli isimlerle temaslar kuruldu.

Fenerbahçe'nin teklifte bulunduğu isimlerden; Leroy Sane Galatasaray'ı, Marcus Rashford Barcelona'yı tercih etti. Bayern Münih de Kingsley Coman'ı bırakmadı.

Hal böyle olunca rota alternatif isimlere çevrildi. O kanat oyuncularından biri de West Ham'ın yıldızı Crysencio Summerville.


ÖZEK ADA'YA ÇIKARMA YAPACAK

1.74 boyundaki sol kanat için Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, hafta başında Ada'nın yolunu tutacak ve İngiliz yetkililerle ilk görüşmeyi yapacak. Sarı-lacivertlilerin hedefi; oyuncuyu kiralamak.

Geçen sezon başında Leeds United'dan 29 milyon euroya alınan 23 yaşındaki oyuncu, sergilediği performansla beklentilerin çok uzağında kalmıştı. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho da Summerville'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek ve planlarından bahsedecek.

FEYENOORD'DA YETİŞTİ AMA OYNAMADI

Crysencio Summerville, futbola Feyenoord altyapısında başladı. Ancak yıldız oyuncu, Feyenoord'un A Takımı'nda hiç forma giyemedi. Hollanda ekibinin altyapısından Leeds'in U23 Takımı'na transfer oldu. 1 yıl sonra da Leeds'in A Takımı'na yükseldi. 20 yaşındayken de West Ham'a transfer oldu.

Leeds'te 89 maça çıkan Summervile, 25 gol, 13 asistlik performansıyla 38 gollük katkı sağladı.

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