Dimitris Itoudis: 'Ölüm kalım maçına gidiyoruz!'

Fenerbahçe Beko başantrenörü Dimitris Itoudis, Olympiakos galibiyeti sonrası açıklama yaptı.



Dimitris Itoudis yaptığı açıklamada, "Takımımı tebrik ediyorum. Sahaya giren oyuncular, sakatlığı nedeniyle kadroya giremeyenler... Herkesi tebrik ediyorum. Olympiakos'u her çeyrekte 20 sayının altında tuttuk. Belki bir çeyrekte 26 sayı atmış olabilirler. Savunmada çok özel bir iş çıkarttık. Olympiakos yetenekli bir takım, 11 asistte kaldılar. Bizim nasıl maç çıkarttığımızı gösteriyor. İyi bir savunmaya sahipler. Taraftara ayrı bir parantez açmam lazım. Bize inanmaktan vazgeçmediler. Bu bir süreç. Bu seviyeye ait olduğumuzu kanıtladık. Kim olursa olsun mücadele edebileceğimizi gösterdik. Final maçı zor olacak elbette ama anı yaşamaya çalışıyoruz." dedi.



Başarılı çalıştırıcı, "Herkesi tebrik ediyorum, hem oyuncuları hem de taraftarları. Bize inanmaktan hiç vazgeçmediler. Kamera arakasında olan çok fazla şey var. Taraftarlar bazı şeylerin farkında, bazı şeylerin farkında değiller. Kapalı kapalı ardında ne yaparsan onun sonuncunda mükafatı alırsın. Kameraların olmadığı yerlerdeki çalışmaların sonucunda buradayız. Bu bir süreç. Aramızda çok fazla mücadele oluyor. Bu sürece inanmaya devam ediyoruz. Dahil olan herkes tebriği hak ediyor. 1. maçtan sonra da uzun bir seri olacağını biliyordum. Uzun bir seri bu. Anın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Itoudis, inanılmaz bir atmosfer olduğunu belirtti.



Sağlam bir strateji uyguladıklarını anlatan Itoudis, şöyle konuştu:



"Öncelikle takımımı ve taraftarları tebrik etmek istiyorum. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Sağlam bir strateji ile oynadık. Bizim canımızı acıtacak oyuncuları olan bir takıma karşı iyi oynadık. İkinci şanslarda sorunlar yaşadık. Top kayıplarımız oldu. Rakibimiz iyi savunması olan bir takım. Hücumda doğru kararlar aldık. Yunanistan'a ölüm kalım maçına gidiyoruz. Yeni bir takım olmamıza rağmen iyi basketbol oynuyoruz. Bunlar kolay olmuyor."



Olympiakos'un çok kaliteli bir ekip olduğunu aktaran Itoudis, "Sizi her zaman kırma şansı olan bir takım. Birbirimizi karşılıklı tanıyoruz. Bir önceki maçta 72 sayıda kaldılar ama son saniyede üçlük attılar. Bugün Tyler Dorsey'nin 17 saniye kala atmaması gereken şut vardı. Bazı şeyleri hata yaparak öğreniyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.





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