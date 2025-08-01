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Diego Rossi'ye Meksika'dan ilgi var!

Club America, Columbus Crew forması giyen 27 yaşındaki Diego Rossi'yi gündemine aldı.

calendar 01 Ağustos 2025 14:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Diego Rossi'ye Meksika'dan ilgi var!
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Hücum hattına takviye yapmak isteyen Club América, Columbus Crew forması giyen Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca attı.

GÜNDEME ALDILAR

El Imparcial'in edindiği bilgilere göre Meksika ekibi, 27 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu Diego Rossi'yi gündemine aldı.

BOUANGA OLMADI, ROTA ROSSI

Club America, Denis Bouanga için Los Angeles FC'nin yüksek maliyet talep etmesi nedeniyle rotasını Rossi'ye çevirdi.

ALTERNATİF DEĞİL, ZATEN İLGİ VARDI

Uruguaylı oyuncu, Bouanga'nın transferine alternatif gibi görünse de Meksika ekibi, Rossi'ye daha önceden beri ilgi duyuyordu.

PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda MLS ekibiyle 27 maça çıkan Rossi, 14 gol atıp 3 asist yaptı.

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