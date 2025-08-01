Diego Rossi'ye Meksika'dan ilgi var!

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Club América, Columbus Crew forması giyen Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca attı.
GÜNDEME ALDILAR
El Imparcial'in edindiği bilgilere göre Meksika ekibi, 27 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu Diego Rossi'yi gündemine aldı.
BOUANGA OLMADI, ROTA ROSSI
Club America, Denis Bouanga için Los Angeles FC'nin yüksek maliyet talep etmesi nedeniyle rotasını Rossi'ye çevirdi.
ALTERNATİF DEĞİL, ZATEN İLGİ VARDI
Uruguaylı oyuncu, Bouanga'nın transferine alternatif gibi görünse de Meksika ekibi, Rossi'ye daha önceden beri ilgi duyuyordu.
PERFORMANSI
2024-2025 sezonunda MLS ekibiyle 27 maça çıkan Rossi, 14 gol atıp 3 asist yaptı.
GÜNDEME ALDILAR
El Imparcial'in edindiği bilgilere göre Meksika ekibi, 27 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu Diego Rossi'yi gündemine aldı.
BOUANGA OLMADI, ROTA ROSSI
Club America, Denis Bouanga için Los Angeles FC'nin yüksek maliyet talep etmesi nedeniyle rotasını Rossi'ye çevirdi.
ALTERNATİF DEĞİL, ZATEN İLGİ VARDI
Uruguaylı oyuncu, Bouanga'nın transferine alternatif gibi görünse de Meksika ekibi, Rossi'ye daha önceden beri ilgi duyuyordu.
PERFORMANSI
2024-2025 sezonunda MLS ekibiyle 27 maça çıkan Rossi, 14 gol atıp 3 asist yaptı.