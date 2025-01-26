Diego Carlos kadroda olacak!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos'un Göztepe maçında yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Diego Carlos kadroda olacak!
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26 Ocak 2025 10:36
Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos, ayağının tozuyla idmanlara başlamıştı.

Son resmi maçını Aston Villa formasıyla 30 Aralık 2024'te 2-2 biten Brighton'a karşı oynayan Carlos'un, Göztepe mücadelesine yedekte başlaması bekleniyor.

Sakatlığı sebebiyle 3 haftadır takımdan ayrı kalan İsmail Yüksek de kadroda olacak.

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