Diego Carlos kadroda olacak!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos, ayağının tozuyla idmanlara başlamıştı.
Son resmi maçını Aston Villa formasıyla 30 Aralık 2024'te 2-2 biten Brighton'a karşı oynayan Carlos'un, Göztepe mücadelesine yedekte başlaması bekleniyor.
Sakatlığı sebebiyle 3 haftadır takımdan ayrı kalan İsmail Yüksek de kadroda olacak.
Son resmi maçını Aston Villa formasıyla 30 Aralık 2024'te 2-2 biten Brighton'a karşı oynayan Carlos'un, Göztepe mücadelesine yedekte başlaması bekleniyor.
Sakatlığı sebebiyle 3 haftadır takımdan ayrı kalan İsmail Yüksek de kadroda olacak.