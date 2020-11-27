Dick Advocaat: '15 milyon euro vermezlerse bırakıyorum'

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Dick Advocaat, büyük bir teklif almazsa sezon sonunda emekli olacağını söyledi.



Teknik direktörlük kariyerini noktalamaya hazırlandığını belirten 73 yaşındaki hoca, "Feyenoord'dan sonra bırakıyorum, yaptığım son iş bu olacak. Sezon sonu emekli olacağım. Ama Suudi Arabistan'dan yılda 15 milyon euroluk bir teklif gelirse işler değişir." ifadelerini kullandı.



Dick Advocaat, 2016-17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış ve 1.9 puan ortalaması yakalamıştı.



