Devin Booker ve Jayson Tatum, NBA'de haftanın oyuncuları!

Phoenix Suns'ın yıldızı Devin Booker ve Boston Celtics süperstarı Jayson Tatum, Batı ve Doğu Konferansı için sırasıyla Haftanın Oyuncuları seçildiler.



Hem Booker hem de Tatum bu sezon bu ödülü üçer kez kazanarak, bu alanda Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo ve Nikola Jokic ile eşleşmiş oldular.



Suns'ın 4-0 kapattığı haftada Booker, maç başına 29.3 sayı, 4.0 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları ile oynadı:



26 Nisan: 33 sayı (14-26 şut isabeti, 1-4 üçlük isabeti), 4 ribaund, 3 asist.

28 Nisan: 21 sayı (9-19 şut isabeti), 6 ribaund, 3 asist.

30 Nisan: 31 sayı (13-19 şut isabeti, 2-5 üçlük isabeti), 3 ribaund, 2 asist.

2 Mayıs: 32 sayı (11-22 şut isabeti, 1-4 üçlük isabeti), 3 ribaund, 6 asist, 2 top çalma.



Tatum ise 42.7 sayı, 6.0 ribaund ve 6.0 asist ortalamaları ile oynadığı haftada, Celtics'i 2-1'lik bir seriye taşıdı:



28 Nisan: 35 sayı (12-23 şut isabeti, 4-10 üçlük isabeti), 8 ribaund, 8 asist, 1 top çalma.

30 Nisan: 60 sayı (20-37 şut isabeti, 5-7 üçlük isabeti), 8 ribaund, 5 asist, 1 blok.

2 Mayıs: 33 sayı (11-19 şut isabeti, 4-5 üçlük isabeti), 2 ribaund, 5 asist, 1 blok.



