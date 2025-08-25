Phoenix Suns yıldızı Devin Booker'ın, yeni sezonda hücumdaki rol değişikliğiyle birlikte maç başına 30 sayı ortalamasına ulaşabilecek bir konuma gelebileceği öne sürüldü.Suns'ın tartışmasız lideri ve en iyi oyuncusu olan Booker, Kevin Durant'in Houston'a takası, Bradley Beal'in Clippers'a imza atmadan önce kontratının feshi sonrası hücum yükünü kimseyle paylaşmayacak.Arizona Republic'ten Duane Rankin'in analizine göre, bu sezon Booker'ın kariyer rekoru kırabileceği bir dönem olabilir. Geçtiğimiz sezon Booker, 18.9 şut denemesiyle 25.6 sayı ortalaması, kariyer zirvesi olan 7.3 üçlük denemesi ve %28.5 kullanım oranıyla oynamıştı.Rankin'e göre, 30 sayı barajı için bazı ayarlamalar şart: Maç başına en az 20 şut kullanmak, daha fazla faul alıp serbest atış sayısını artırmak, üçlük yüzdesini geliştirmek ve yeni koç Jordan Ott'un sisteminde kolay sayılar bulabilmek. Arkaya katlar, topsuz hareketler, perdelerden çıkış gibi yaratıcı hücum setleriyle daha fazla boş şut yaratılması bekleniyor.Gerçek bir oyun kurucunun yokluğunda Booker, daha fazla sorumluluk üstlenecek. Orta mesafe isabetlerini sürdürmesi, potaya agresif gitmesi, hakemlerle iletişiminde soğukkanlı kalması ve üçlüklerde akıllı seçimler yapması hedefe ulaşmasında belirleyici olacak. Rankin, bu düzenlemelerle Booker'ın NBA'in elit skorerleri arasında konumunu sağlamlaştırarak Suns hücumunu sırtlayabileceğini ifade ediyor.