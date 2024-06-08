Dev final serisinde ikinci randevu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından yayınlanacak.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin ilk maçını rakip salonda 85-74 kazanan Fenerbahçe Beko, 1-0 öne geçti.
Seride üçüncü müsabaka ise 10 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.
Serinin kalan maçlarındaki program şu şekilde;
2. Maç: 8 Haziran Cumartesi 20.30, Sinan Erdem Spor Salonu, Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko
3. Maç: 10 Haziran Pazartesi 20.30, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
4. Maç: 12 Haziran Çarşamba 20.30, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (gerekmesi halinde)
5. Maç: 14 Haziran Cuma 20.30, Sinan Erdem Spor Salonu, Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko (gerekmesi halinde)
BU SEZONKİ MAÇLAR
2023-24 normal sezonunda ligde oynanan iki karşılaşmada da gülen taraf Anadolu Efes oldu. 11 Aralık 2023 tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu'ndan oynanan mücadeleyi 81-80 kazanan lacivert-beyazlılar, 8 Nisan 2024 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı 80-90 kazandı.
Fenerbahçe Beko ise 6 Haziran Perşembe günü oynanan Play-off final serisi ilk karşılaşmasında rakibini 74-85 ile geçti.
İki takım arasında 18 Şubat 2024 tarihinde Konya'da oynanan Türkiye Kupası finalinde ise kazanan 80-67 ile Fenerbahçe Beko olmuştu.
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında 2023-24 sezonunda oynanan iki EuroLeague karşılaşmasında ise galibiyetler paylaşıldı. Fenerbahçe Beko, 28 Aralık 2023 tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibini 84-89 ile geçerken, 5 Nisan 2024'te Ülker Spor Salonu'nun ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 80-82 kazandı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından yayınlanacak.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin ilk maçını rakip salonda 85-74 kazanan Fenerbahçe Beko, 1-0 öne geçti.
Seride üçüncü müsabaka ise 10 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.
Serinin kalan maçlarındaki program şu şekilde;
2. Maç: 8 Haziran Cumartesi 20.30, Sinan Erdem Spor Salonu, Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko
3. Maç: 10 Haziran Pazartesi 20.30, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
4. Maç: 12 Haziran Çarşamba 20.30, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (gerekmesi halinde)
5. Maç: 14 Haziran Cuma 20.30, Sinan Erdem Spor Salonu, Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko (gerekmesi halinde)
BU SEZONKİ MAÇLAR
2023-24 normal sezonunda ligde oynanan iki karşılaşmada da gülen taraf Anadolu Efes oldu. 11 Aralık 2023 tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu'ndan oynanan mücadeleyi 81-80 kazanan lacivert-beyazlılar, 8 Nisan 2024 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı 80-90 kazandı.
Fenerbahçe Beko ise 6 Haziran Perşembe günü oynanan Play-off final serisi ilk karşılaşmasında rakibini 74-85 ile geçti.
İki takım arasında 18 Şubat 2024 tarihinde Konya'da oynanan Türkiye Kupası finalinde ise kazanan 80-67 ile Fenerbahçe Beko olmuştu.
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında 2023-24 sezonunda oynanan iki EuroLeague karşılaşmasında ise galibiyetler paylaşıldı. Fenerbahçe Beko, 28 Aralık 2023 tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibini 84-89 ile geçerken, 5 Nisan 2024'te Ülker Spor Salonu'nun ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 80-82 kazandı.
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