Spor Toto Süper Lig'de gözler Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbiye çevrildi. İki takım teknik direktörü de rakiplerinin eksiklerini bulmak için çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. İki ezeli rakibin bu sezon oynadığı maçlardaki koşu mesafeleri dikkati çekiyor.



İKİ TAKIMIN KOŞU MESAFELERİ



Sarı-lacivertliler, 113.6 km koşu ortalamasını yakaladı. Beşiktaş'ta ise bu rakam 111.1 km. Fenerbahçe, güçlü rakibi Beşiktaş'ın 2.5 km önünde. Fenerbahçe, yakaladığı koşu ortalamasıyla ligde 10. sırada yer alıyor. Beşiktaş ise 15. sırada.



EN FAZLA 117.6 KM KOŞTULAR



Fenerbahçe, 7 haftalık dönemde 6 maça çıktı. Bu 6 maçın sadece birinde 110 km altında kaldı. Konyaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçta sarı-lacivertliler 108.5 km koştu. Fenerbahçe bu karşılaşmanın 22. dakikasında 10 kişi kalmıştı. Sarı-lacivertliler, 7. haftaki Alanya maçında 117.6 km koşarak bu sezon en çok mesafe kat ettiği maçı oynadı. Fenerbahçe benzer performansı ligin ilk haftasında Ümraniye maçında gösterdi. Jesus ve öğrencileri bu maçta ise 117.1 km koştu.



3 MAÇ İYİ PERFORMANS GÖSTERDİ



Beşiktaş'ın 110 km'in üstüne çıktığı üç tane karşılaşma bulunuyor. İstanbulspor ile 2-2 kaldıkları maçta Beşiktaş sezonun en çok koştuğu sınavını oynadı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmada 115.2 km koştu. Başakşehir'e 1-0 mağlup oldukları maçta ise Beşiktaş 112.9 km mesafe kat etti. Ligin ilk haftasında Kayserispor ile oynadıkları maçta ise siyah-beyazlılar sadece 108 km koşabildi. Ismael ve öğrencileri bu maçta en kötü koşu performansını sergilemiş oldu.





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