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Derrick Köhn: "Ben kalayım Okan Hocam"

Werder Bremen'deki kiralık döneminin sona ermesinin ardından Galatasaray'a geri dönen Derrick Köhn, takımda kalmak istiyor.

calendar 07 Temmuz 2025 09:04
Fotoğraf: Imago
Derrick Köhn: 'Ben kalayım Okan Hocam'
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Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Bundesliga ekibi Werder Bremen'de geçiren Derrick Köhn gelecek sezon için kararını verdi.

Şubat 2024'te 3.35 milyon Euro karşılığında Hannover'den transfer edilen ve geçen sezonun devre arasında Werder Bremen'e kiralanan Derrick Köhn, sezon başında takımla birlikte çalışmalarda yer alacak.

Normal şartlarda 26 yaşındaki sol bekin, gelecek sezon kadro planlaması içerisinde yer alması beklenmiyordu. Ancak Alman futbolcu, teknik heyet ile yaptığı görüşmede takımda kalmak istediğini iletti.

Bu doğrultuda Köhn'ün performansı inceleme altına alınacak ve geleceği konusunda karar verilecek.

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