DeRozan: "Sezona 'MVP benim' düşüncesiyle girdim!"

Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan, bu sezonun MVP'si olduğuna inandığını söyledi.



Bleacher Report'tan Taylor Rooks, DeRozan'a 2021-22 sezonunun MVP'si olup olmadığını düşündüğünü sorunca, DeMar buna cevaben "bu sezona MVP olduğuna inanarak girdiğini" açıkladı:



"Bu sezona, MVP'nin ben olduğuma inanarak girdim. Zihniyetim hep bu şekildeydi. Bencilce bir düşünceden ötürü değil, sadece kendim ve takımım için ortaya koyduğum emeği bildiğimden dolayı.



Takımım birçok zorluğun üstesinden oldukça hızlı bir şekilde geldi ve son zamanlarda bu kadar çok sakatlık ile uğraşıyor olmamız çok kötü. Bu ekip beni kamçılayarak, olabileceğimi bildiğim oyuncu olmamı sağladı. Bu da meyvesini verdi.



Sezona girerken aklımda hep en iyi oyuncu olduğum düşüncesi vardı... Bununla birlikte nasıl övgüler gelirse gelsin, mesela 'MVP' ya da 'orta mesafe kralı' gibi, her türlü kabulüm olacaktı."



DeRozan geçmişte All-NBA kalibresinde sezonlar geçirmiş olsa da, bu yıl 26.3 sayı, 5.0 ribaund ve 4.8 asist ortalamalarıyla bambaşka bir seviyede.



