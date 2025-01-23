Dallas Mavericks, Dereck Lively'nin sağ ayak bileğindeki stres kırığı nedeniyle 2-3 ay parkelerden uzak kalacağını duyurdu.



Mavericks, sakatlığın sağ ayak bileğindeki bir stres kırığı olduğunu ve bunun en az dört hafta parkelerden uzak kalma anlamına geldiğini açıkladı.



Lively, ikinci NBA sezonunda maç başına ortalama 9.1 sayı, 7.8 ribaund, 2.6 asist ve 1.7 blok ile oynuyordu.



Luka Doncic'in uzun süreli baldır sakatlığıyla da zorluk çeken Dallas ekibi, şu anda Batı Konferansı'nda dokuzuncu sırada yer alıyor.



