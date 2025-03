Depremde yitirdiği sporcuların acısını, gençleri şampiyonalara hazırlayarak hafifletiyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremlerde 19 sporcusunu ve iki salonunu kaybeden muaythai antrenörü Serdar Keskin, acısını yeni yetenekleri şampiyonalara hazırlayarak hafifletiyor.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde muaythai antrenörü Keskin'in, 16 yıldan bu yana hizmet verdiği salonu ile afetten bir gün önce açılışını yaptığı yeni yeri yıkıldı.



Keskin, salonunda şampiyonalara hazırlanan 19 sporcunu da depremlerde kaybetti.



Afetin ardından hem öğrencileri hem de iş yerlerinin yıkılması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Keskin, acılarına rağmen geride kalan çocuklara moral verebilmek için çadır kentte antrenmanlara başladı.



Bir süre çalışmalarına bu şekilde devam eden Keskin, zamanla öğrenci sayısının daha da artmasıyla kiraladığı arsaya prefabrik bir salon kurdu.



Şu an salonunda 150 öğrenciyle çalışmalarını sürdüren Keskin, genç yetenekleri şampiyonalara hazırlıyor.



- "Çocuklarla beraber her şeyi atlattım"



Antrenör Serdar Keskin, AA muhabirine, acılarını öğrencileriyle antrenman yaparak hafiflettiğini söyledi.



Depremde 19 öğrencisini kaybettiğini ve yaşadığı acının tarifinin olmadığını anlatan Keskin, "Öğrencilerimin kaldıkları yerlere gittim, evleri enkaz olmuştu. Sağ kalan öğrencilerimin hepsine ulaştım. Onların psikolojilerinin düzelebilmesi için çalışma başlattım. Çadırlar kurulduktan sonra kendi çabamla bir çadırın içine spor yapacağımız bir alan yarattım." diye konuştu.



Keskin, çadır kentin ardından öğrencileriyle oluşturduğu prefabrik salonda şu anda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.



Öğrencileriyle birbirlerine destek olarak depremin acısını unutmaya çalıştıklarını anlatan Keskin, şunları kaydetti:



"Çocuklarla beraber her şeyi atlattım. Çoğu elimde büyüdü. Sağ olsunlar hepsi geldi, yardımcı oldu, eşyaları taşıdık. Hepsi seferber oldu. Hep beraber burayı kurduk. Burada antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Yarışmalara katıldık ve güzel bir netice aldık. Bu yıl 3 sporcumu Türkiye Şampiyonası'na götüreceğim. Türkiye Şampiyonası'nda derece yaptıktan sonra dünya şampiyonasına gitmeye hak kazanacaklar, milli takıma girecekler. Çocukları güzel yerlere getirmek çok güzel bir duygu."



- Sporcular için de teselli oldu



Sporculardan 15 yaşındaki Hamit Baran Küçük de muaythai antrenmanları sayesinde deprem travmasını atlatmaya çalıştığını belirtti.



Öğrencilerden Uğur Kanuncu (15) depremlerin ardından antrenörü Keskin'in hem maddi hem de manevi desteğini gördüğünü anlattı.



Türkiye şampiyonluğu için antrenörüyle yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Kanuncu, "Türkiye'de şampiyonluk kazanıp, dünya şampiyonluğunu hedefliyorum. Milli takıma girmek istiyorum. Dünya şampiyonasında ülkemi temsil etmek ve gururlandırmak istiyorum." dedi.



Kıvanç Sakallı (15) da depremlerin ardından önce çadırda şimdi ise salonda antrenmanlarını aralıksız sürdürdüğünü ve bunun yaşadığı acıları hafifletmesi adına kendisine çok iyi geldiğini kaydetti.