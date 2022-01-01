Dennis Schröder, Houston Rockets'a gitti!

Boston Celtics'in, Dennis Schröder'ı Houston Rockets'a takas ettiği bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Celtics'in, üç yıl içinde dördüncü takımında yer alacak olan Schröder karşılığında Rockets'tan Daniel Theis'ı tekrar kadrosuna kattığını belirtti. Celtics'in anlaşmanın bir parçası olarak Bruno Fernando'yu da serbest bırakacağı kaydedildi.



Bu sezon 14.4 sayı ve 4.2 asist ortalamalarına sahip olan 28 yaşındaki oyuncu, Oklahoma City Thunder ile iki yıl geçirdikten sonra geçen sezonu Los Angeles Lakers ile geçirmişti.



29 yaşındaki Theis ise, daha önce Boston'da 2017-2021 arasında dört sezon forma giymişti.



