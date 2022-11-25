Spor Toto 1. Lig 15. hafta maçında Denizlispor sahasında Bodrumspor ile karşılaştı.



Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Play off mücadelesi veren Bodrumspor, maç boyu galibiyet için yüklense de aradığı golü bulamadı ve yarışta yara aldı.



İSmet Taşdemir'in çalıştırdığı Bodrumspor, ligde çıktığı son 3 maçı da kazanamadı. Giray Bulak'ın çalıştırdığı Denizlispor ise üst üste 2. maçından galibiyet çıkaramadı.



Alınan bu sonucun ardından Bodrumspor puanını 22, Denizlispor ise 6 yaptı.



Ligin bir sonraki haftasında Bodrumspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Denizlispor ise Samsunspor deplasmanına gidecek.





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