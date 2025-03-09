Denizlispor'da kriz sonrası paralar ödendi, 3 puan geldi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta altyapısından çıkan oyuncularından kurulu kadrosuyla kurtuluş savaşı veren Denizlispor, evinde Kırıkkale Futbol Kulübü'nü farklı yendi, haftalar sonra düşme hattından çıktı: 4-1.Denizli Atatürk Stadı'ndaki maçta ev sahibi 9'uncu dakikada Emre Yıldırım, 32'nci dakikada Gökhan Süzen, 65'te Kemal ve 70'inci dakikada Emre Burgaz'ın golleriyle hayati galibiyete uzandı. Konuk takımın tek golü 47'nci dakikada Emre Tosun'dan geldi.Grupta son 4 maçta namağlup 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Denizlispor, 6 puanı FIFA tarafından silinmesine rağmen puan tablosunda en alt basamaktan başladığı tırmanıştaMali krizdeki Denizlispor'da futbolcuların Kırıkkale FK maçında yapmayı planladıkları protesto ise takıma son anda bir miktar ödeme yapılarak önlendi. Yeşil-siyahlılarda kentten kulübe destek gelmediğini ve yönetimin çaresiz kaldığını ifade eden oyuncular Kırıkkale maçına geç başlama ve 90 dakika sonunda sahaya forma bırakma kararı aldı. Yönetim ise prim ve maaş beklentisindeki oyunculara ocak ayı maaşlarını yatırdı.Yeşil-siyahlı yönetim, "Denizlispor olarak içinde bulunduğumuz zorlu süreç hepimizi yıpratmıştır. Ancak unutulmamalıdır ki hepimizin tek bir ortak hedefi var, Denizlispor'u yaşatmak. Başkanından teknik heyetine, futbolcusundan personeline ve en önemlisi büyük Denizlispor taraftarına kadar herkes bu mücadelede bir bütündür. Birlik ve beraberlik içinde, omuz omuza vererek yolumuza devam edeceğiz! Futbolcularımızın ocak ayı maaşları, Başkanımız Erhan Ergil ve yönetimimizin çabalarıyla ödenmiştir. Bu zorlu mücadelede takımımızın yanında olmak için tüm taraftarlarımızı yarın maça bekliyoruz! Birlikte daha güçlüyüz!" açıklamasını yaptı.Denizlispor'un takım kaptanı Gökhan Süzen, takım arkadaşlarıyla birlikte Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki oyuncu, kulübün maddi ve manevi zorluklarla mücadele ettiğini, destek bulamadıklarını söyledi."YALNIZ BIRAKILDIK!"Kulübün yıllardır devam eden sıkıntılarının tahammül edilemez noktaya ulaştığını ifade eden Gökhan Süzen, "Bu takımın sahipsiz olduğunu gerçekten hissettik. Sürekli verilen sözler var ama bir türlü yerine getirilmiyor. En son eski başkan tarafından 16 Ocak'ta maaş ödemesi yapıldı. Artık maddi destek konusunda bir beklentimiz kalmadı. Bunun yanı sıra manevi anlamda da yalnız bırakıldık." dedi.Deneyimli futbolcu, zorluklara rağmen mücadelelerine devam edeceklerini dile getirdi.Kulüpte değişim beklediklerini anlatan Gökhan Süzen, şöyle konuştu:"Denizlispor sahada var gücüyle mücadele ediyor. Biz burada 50 kişilik ekiple Denizlispor'u ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ancak dışarıdan hiçbir destek göremiyoruz. Denizli gibi büyük bir futbol şehrinin böyle köklü bir kulübü sahipsiz bırakmasını anlayamıyoruz. Burada yaşadıklarımızı abartmıyorum. Bu, torunlarıma anlatacağım bir hikaye olacak. Taraftarımızdan bizi bu süreçte yalnız bırakmamalarını istiyoruz."Denizlispor Kulübü Başkanı Erhan Ergil, Gökhan Süzen'in düzenlediği basın toplantısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:"Yarın (Pazar) oynanacak Kırıkkale FK maçında başkan Gökhan Süzen'dir. Ben yine de organizasyonu ve maç ödemelerini sağlayacağım. Maç bitiminde Denizlispor'umuz kazandıysa bu takımın başkanı yine Gökhan Süzen'dir ve istifa edeceğim. Ama eğer Denizlispor kazanamadıysa benim başkanlığımda Gökhan Süzen süresiz kadro dışıdır. İkimizin de torunlarına anlatacağı hikaye oluşmuş olur. Risk budur. Denizlispor kazansın ben kendimi feda ediyorum. Hadi bakalım kim Denizlispor'u daha çok seviyor. Sahaya çıkın sahaya."