Denis Draguş: 'Büyük bir takımdayız ve rekabet normal'

Trabzonspor'da Denis Draguş, Ruzomberok'u mağlup ederek tur atladıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.
Denis Draguş yaptığı açıklamada, "Öncelikle beni en çok mutlu eden, turu geçmek. Tura katkıda bulunabilmek de beni mutlu ediyor. Bir adım attık ama uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Maç maç değerlendirmeliyiz. Kaliteli bir oyuncu grubumuz var, harika taraftarımız var. Onlarla birlikte daha iyisini yapabileceğimizden eminim. Üzerine koyarak devam edeceğiz. Aramıza yeni katılan oyuncular var. Bu grup zaman geçtikçe birbirini daha iyi tanıyacak ve daha iyi bir oyun ortaya koyacak ve başarılı bir sezon geçirecektir." dedi.
Başarılı oyuncu ayrıca, "Büyük bir takımdayız ve rekabet normal bir durum. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu tür durumlarda en karlı çıkan takımdır." ifadelerini kullandı.
Denis Draguş yaptığı açıklamada, "Öncelikle beni en çok mutlu eden, turu geçmek. Tura katkıda bulunabilmek de beni mutlu ediyor. Bir adım attık ama uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Maç maç değerlendirmeliyiz. Kaliteli bir oyuncu grubumuz var, harika taraftarımız var. Onlarla birlikte daha iyisini yapabileceğimizden eminim. Üzerine koyarak devam edeceğiz. Aramıza yeni katılan oyuncular var. Bu grup zaman geçtikçe birbirini daha iyi tanıyacak ve daha iyi bir oyun ortaya koyacak ve başarılı bir sezon geçirecektir." dedi.
Başarılı oyuncu ayrıca, "Büyük bir takımdayız ve rekabet normal bir durum. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu tür durumlarda en karlı çıkan takımdır." ifadelerini kullandı.
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