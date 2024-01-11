Atlanta Hawks yıldızı Dejounte Murray'nin, Golden State Warriors için muhtemel bir takas hedefi olabileceği iddia edildi.



The Athletic'ten Anthony Slater, 'Warriors Plus Minus' isimli podcast'in son bölümünde Warriors'ın yaklaşmakta olan takas tarihi öncesi yapabileceği hamleler hakkında konuştu ve izlenecek biri olarak Murray'nin adını verdi:



"İnsanlar Atlanta'dan bahsediyor. Atlanta bir nevi yeniden yapılanma moduna dönüyor, bu yüzden Dejounte Murray'yi takas edebilirler. Bu arada, kendisi daha çok bir guard olsa da, Warriors cephesinde takip edilmesi gereken başka bir isim."



Kariyerinde bir kez All-Star seçilen Murray, bu sezon 20,9 sayı, 4,6 ribaund, 5,0 asist, 1,4 top çalma ve 0,3 blok ortalamalarıyla oynuyor.





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