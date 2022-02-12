De Gea: "Sanırım biri bizi lanetledi"

Manchester United'ın 31 yaşındaki İspanyol file bekçisi David De Gea, daha büyük kupalar kazanamadıkları için lanetlendiklerini düşündüğünü söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
De Gea: 'Sanırım biri bizi lanetledi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2022 02:33
Manchester United'ın İspanyol kalecisi David De Gea, kupasız geçen sezonları 'sanırım lanetlendik' sözleriyle değerlendirdi.

31 yaşındaki İspanyol file bekçisi El Pais'e verdiği röportajda, "İnsanlar bana sık sık bu soruyu bana soruyor. Daha fazla kupa neden kazanamıyoruz sorusunun cevabını veremiyoruz. Sanırım biri bizi lanetledi" diye konuştu.

De Gea takım arkadaşlarıyla da bu konuyu konuştuklarını belirterek, "Daha fazla kupa ve daha büyük ünvanlar için savaşmalıydık. Neden olması gerektiği gibi olmadığını bilmiyorum" açıklamasını yaptı.

2011'den bu yana Manchester United kalesini koruyan De Gea, bu sezon takımıyla çıktığı 29 maçta 38 gol yedi ve 7 maçta da kalesini gole kapattı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.