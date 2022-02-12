De Gea: 'Sanırım biri bizi lanetledi'

Manchester United'ın İspanyol kalecisi David De Gea, kupasız geçen sezonları 'sanırım lanetlendik' sözleriyle değerlendirdi.



31 yaşındaki İspanyol file bekçisi El Pais'e verdiği röportajda, "İnsanlar bana sık sık bu soruyu bana soruyor. Daha fazla kupa neden kazanamıyoruz sorusunun cevabını veremiyoruz. Sanırım biri bizi lanetledi" diye konuştu.



De Gea takım arkadaşlarıyla da bu konuyu konuştuklarını belirterek, "Daha fazla kupa ve daha büyük ünvanlar için savaşmalıydık. Neden olması gerektiği gibi olmadığını bilmiyorum" açıklamasını yaptı.



2011'den bu yana Manchester United kalesini koruyan De Gea, bu sezon takımıyla çıktığı 29 maçta 38 gol yedi ve 7 maçta da kalesini gole kapattı.





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