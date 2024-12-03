Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis, LeBron James ile birlikte bir NBA şampiyonluğu daha kazanmak istediklerini söyledi.



FOX Sports ile yaptığı bir röportajda Davis, özellikle playoff tablosunun şekillenmeye başlamasıyla birlikte takımın kazanma azmini şu sözlerle vurguladı:



"Şu anda kaderimiz kendi ellerimizde, yani aynı şekilde devam etmeliyiz. LeBron ve ben kesinlikle bir şampiyonluk daha kazanmak istiyoruz. Şahsen ben bir tane daha kazanmak istiyorum. Bir geçit töreninde daha yer almak istiyorum. Takımımızdaki bazı adamların da ilk şampiyonluklarını kazanmak istediklerini biliyorum. Hepimiz rekabetçiyiz, birbirimiz için oynuyoruz ve ortak bir hedef için doğru şekilde oynamaya uğraşıyoruz. Bu zihniyeti korumak ve hiçbir maçı kaçırmamak lazım. Her maç önemli."



31 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon başantrenör JJ Redick yönetiminde harika bir performans sergiledi ve maç başına 28,6 sayı, 11,5 ribaund, 3,2 asist ve 2 blok ortalamalarıyla, sahanın her iki tarafında da bir tehdit unsuru oldu.



39 yaşında istikrarlı bir güç olmaya devam eden James ise, maç başına 35,2 dakikada 22,6 sayı, 8,1 ribaund ve 9,4 asist ortalamaları kaydediyor.



Lakers şu anda 12-9'luk bir dereceye sahip ve Batı Konferansı'nda sekizinci sırada yer alıyor.



