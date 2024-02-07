Davidson, Süper Lig'e geri döndü!

RAMS Başakşehir, bir dönem Alanyaspor'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Davidson'u kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Davidson, Süper Lig'e geri döndü!
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07 Şubat 2024 16:25
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Davidson'u kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Çin temsilcisi Wuhan Three Towns'ta forma giyen 32 yaşındaki hücum oyuncusu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Davidson, 2020-2022 yıllarında Corendon Alanyaspor'da forma giymişti. Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 61 maçta 17 gole imza atmıştı.

RAMS Başakşehir, ara transfer döneminde Josef de Souza ve Olivier Kemen'in ardından üçüncü oyuncuyu renklerine bağladı.

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