David Alaba: 'Real Madrid, Bayern Münih'ten farklı'

Real Madrid'in savunma oyuncusu David Alaba, geride kalan yılı ve İspanyol devindeki pozisyonunu değerlendirdi.



"GÜZEL BİR YIL GERİDE KALDI"



2021 yılını gerçekten memnun edici bir yıl olarak geride bıraktığını söyleyen Avusturyalı futbolcu, "Kişisel olarak enteresan bir yıl oldu. Ayrıca duygusal ve güzel de bir sene geride kaldı" ifadelerini kullandı.



Açıklamalarına devam eden Alaba, "Bayern Münih, 13 yılın ardından ikinci evimdi. Profesyonel olarak ise kulüpte ve takımda bir duruşum vardı. Orada olgunlaştım, kulübü ve şehri çok iyi biliyordum. Mühih'te yaşayan birçok arkadaşım da var" dedi.



"REAL MADRID, BAYERN MUNIH'TEN FARKLI"



Bayern Münih ile Real Madrid arasında futbol olarak farklı bir oyun oynandığını kaydeden yıldız futbolcu, "Real Madrid'de, Bayern Münih'teki gibi yüksek presle futbol oynamıyoruz. Real Madrid'de bir şeyi fark ettim, rakip vuruşlarında çok fazla kafa topu mücadelesine girmiyorum. Real Madrid'sin ve Levante veya Aleves ile oynamaya gidiyorsun ve o takımların kapanacağını düşünüyorsun. Ancak onlar bunun tam tersini yapıyor ve arkadan oynuyorlar" şeklinde konuştu.



Münih ile Madrid arasında saha dışında da farklar olduğunu söyleyen başarılı savunma oyuncusu, "Münih'te olduğu gibi burada da futbola ilgi çok yoğun. Hatta Madrid'de biraz daha duygusal olduğunu söyleyebilirim. Şehirde güneş gözlüğü, şapla ve maske olmadan dolaşırsam, Münih'te olduğundan daha zor olabiliyor" sözlerini kullandı.



"4 NUMARANIN ÖZEL BİR HİKAYESİ VAR"



Real Madrid'e transfer olduğu dönemde 27 numarayı istediğini söyleyen Alaba, "Ancak İspanya'da forma numaraları 1 ve 25 arasında. Diğer numaralar boşta değildi ve 4 numarayı aldım. Kulüp de bu numarayı almamı istedi. 4 numaranın kulüpte özel bir hikayesi var. Ramos'tan önce de Fernando Hierro, bu numarayı giydi ve ikisi de takım kaptanıydı. Bu numarayı gururla giyiyorum.



29 yaşındaki futbolcu son olarak ise İspanya Ligi'nde şampiyon olmak istediğini ve diğer turnuvalarda da her şeyi kazanmaya çalışacaklarının hedefi olduğunu söyledi.





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