Darüşşafaka, sahasında kazandı

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Darüşşafaka, sahasında Hapoel-U Net Holon'u 86-79 mağlup etti.

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Darüşşafaka, sahasında kazandı
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08 Aralık 2021 00:18
Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında İsrail ekibi Hapoel-U Net Holon'u 86-79 yendi.

Bu sonucun ardından yeşil-siyahlı ekip 2. galibiyetini elde ederken, İsrail temsilcisi 2. yenilgisini yaşadı.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Antonio Conde, Fernando Calatrava, Michal Proc (İspanya)

Darüşşafaka: Caupain 12, Doğuş Özdemiroğlu 7, Boothe 3, Olaseni 20, McCullough 4, Sinan Güler 11, Pineiro 25, Ragıp Atar 2, Görkem Doğan 2, Can Maxim Mutaf

Hapoel-U Net Holon: Gray 10, Johnson 25, Menco 10, Ragland 9, Kyser 13, Bourdillon, Pnini 9, Alber 1, Ogden 2

1. Periyot: 18-23

Devre: 40-42

3. Periyot: 66-56


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