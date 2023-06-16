Danimarka evinde hata yapmadı!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu karşılaşmasında Danimarka, kendi sahasında Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Danimarka evinde hata yapmadı!
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16 Haziran 2023 23:50
Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu karşılaşmasında Danimarka ile Kuzey İrlanda karşı karşıya geldi. Parken Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Danimarka 1-0'lık skorla kazandı.

Danimarka'ya galibiyeti getiren golü 47. dakikada Jonas Wind kaydetti. Kuzey İrlanda'nın 90+4'te Callum Marshall ile bulduğu gol faul gerekçesiyle iptal edildi. 

Danimarka'da Galatasaraylı Victor Nelsson, 90 karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Danimarka gruptaki puanını 6'ya yükseltirken Kuzey İrlanda 3 puanda kaldı.

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