Daniele Rugani Juventus'ta kaldı: 2028'e kadar imza

İtalyan stoper Daniele Rugani, Juventus ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2028 tarihine kadar uzattı.



12 YILLIK HİKAYE DEVAM EDİYOR



Rugani'nin Juventus macerası 2012 yılında, henüz 18 yaşındayken altyapıya katılmasıyla başlamıştı.



JUVENTUS'TAN MESAJ



Kulüp açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verildi:



"Zaferlerle, kupalarla ama aynı zamanda yeniden ayağa kalkma gücüyle dolu bir hikaye… Bu hikâye 2028'e kadar birlikte devam edecek."



PERFORMANSI



Rugani, Juventus formasıyla çıktığı 152 maçta 11 gol attı.



