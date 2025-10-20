20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
20:00
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
1-2
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
20:00
20 Ekim
West Ham United-Brentford
22:00
20 Ekim
Alaves-Valencia
22:00
20 Ekim
Cremonese-Udinese
21:45
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0

Daniele Rugani Juventus'ta kaldı: 2028'e kadar imza

Juventus, İtalyan savunmacı Daniele Rugani'nin sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Daniele Rugani Juventus'ta kaldı: 2028'e kadar imza
İtalyan stoper Daniele Rugani, Juventus ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2028 tarihine kadar uzattı. 

12 YILLIK HİKAYE DEVAM EDİYOR

Rugani'nin Juventus macerası 2012 yılında, henüz 18 yaşındayken altyapıya katılmasıyla başlamıştı.

JUVENTUS'TAN MESAJ

Kulüp açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verildi:

"Zaferlerle, kupalarla ama aynı zamanda yeniden ayağa kalkma gücüyle dolu bir hikaye… Bu hikâye 2028'e kadar birlikte devam edecek." 

PERFORMANSI 

Rugani, Juventus formasıyla çıktığı 152 maçta 11 gol attı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
