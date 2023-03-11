Dağcılar, Çanakkale şehitleri için tırmanacak

Türkiye Dağcılık Federasyonu, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Tırmanışı organize edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dağcılar, Çanakkale şehitleri için tırmanacak
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11 Mart 2023 17:07
Türkiye Dağcılık Federasyonu, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Tırmanışı düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 17-18 Mart tarihlerindeki tırmanış, Bayramiç-Kaz Dağları'nda gerçekleştirilecek.

Çanakkale Şehitlerini Anma Tırmanışı'na 107 dağcı katılacak.

Faaliyette yer alacak tüm sporcuların, yanlarında 2023 yılı vizeli lisanslarını

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