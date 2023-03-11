Dağcılar, Çanakkale şehitleri için tırmanacak

Türkiye Dağcılık Federasyonu, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Tırmanışı düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 17-18 Mart tarihlerindeki tırmanış, Bayramiç-Kaz Dağları'nda gerçekleştirilecek.
Çanakkale Şehitlerini Anma Tırmanışı'na 107 dağcı katılacak.
Faaliyette yer alacak tüm sporcuların, yanlarında 2023 yılı vizeli lisanslarını
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 17-18 Mart tarihlerindeki tırmanış, Bayramiç-Kaz Dağları'nda gerçekleştirilecek.
Çanakkale Şehitlerini Anma Tırmanışı'na 107 dağcı katılacak.
Faaliyette yer alacak tüm sporcuların, yanlarında 2023 yılı vizeli lisanslarını
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ