Cyle Larin'e büyük şok; Hayalinden olabilir

Sezon başında olaylı bir şekilde Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin yeni takımı Club Brugge'da adeta dibe çakıldı. Belçika ekibinde formaya hasret kalan Kanadalı golcü Dünya Kupası öncesi milli takımı kariyerini de riske attı.



BEŞİKTAN'DAN SERVET İSTEMİŞTİ



Beşiktaş'tan yeni sözleşme için 2.5 milyon euro talep eden Kanadalı futbolcuya siyah-beyazlılar 1.7 milyon euroluk teklif sunmuştu. Bu maaşı az bulan 27 yaşındaki forvet oyuncusu 800 bin euroya Belçika ekibi Club Brugge'a imza atarak büyük bir şaşkınlığa sebep olmuş ve Beşiktaşlıların tepkisiyle karşılaşmıştı.



CLUB BRUGGE'DE FORMAYA HASRET KALDI



Bu sezon Club Brugge formasıyla sadece 10 maça çıkabilen ve sadece 1 maçta ilk 11'de şans bulan Cyle Larin, topu topuna 215 dakika sahada kalabildi.



Bu karşılaşmalarda 1 gol atabilen 27 yaşındaki forvet son 4 maçın 3'ünde kadroya dahi giremezken, ligdeki KV Oostende mücadelesinde de 13 dakika anca forma şansı bulabildi.



DÜNYA KUPASI'NDAN MAHRUM KALABİLİR



Kanada basını, Cyle Larin'in takımı Club Brugge'de forma şansı bulamadığı için milli takımın Dünya Kupası kadrosunda yer almasının zor olabileceğini ileri sürdü.



Her ne kadar Kanada Milli Takımı'ndaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekse de, 27 yaşındaki golcünün fizik ve kondisyon olarak bir hayli geride olduğu belirtiliyor.





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