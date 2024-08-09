Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, ABD Milli takımının Paris Olimpiyatları yarı final maçında Sırbistan'a karşı geriden gelerek aldığı galibiyeti, "uzun süre sonra basketboldan en keyif aldığı an" olarak nitelendirdi.



Curry, ABD takımının 95-91'lik galibiyeti sonrası NBC Sports'a yaptığı açıklamada, takımla şimdiye kadar yaşadığı tüm tecrübenin, yaşanan zorluklara rağmen tamamen umduğu gibi gittiğini belirtti:



"Tam da hayal ettiğim gibiydi. Bu benim ilk Olimpiyat tecrübem. Bu yaz çok iyi olan Sırbistan takımının bize meydan okuyacağını biliyorduk ve kendilerini üç kez yenmenin zor olacağının da bilincindeydik.



Bulunduğumuz sahnenin ne kadar büyük olduğunu ve bu takım için nasıl bir değeri olduğunu anladığım anların içinde kendimi kaybettim resmen. Ve bu çok özel bir şeydi. Çok uzun zamandan beri basketboldan en keyif aldığım andı. Bu grupla bu noktalara ulaşmak ve bir galibiyet almak, çok özeldi."



Sırbistan'a karşı Olimpiyat tarihinin en iyi performanslarından birine imza atan Curry, karşılaşmayı 36 sayı, 8 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla tamamlarken, saha içinden 12/19, üç sayı çizginin gerisinden ise 9/14 isabetle oynadı.





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