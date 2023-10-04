Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Magic Johnson ve Michael Jordan gibi efsanelerin inkarına rağmen "tüm zamanların en iyi point guardı" olduğuna inancındaki mantığı açıkladı.



Curry, geçtiğimiz haftalarda Magic Johnson'ın önünde tüm zamanların en iyi point guardı olduğunu cesurca ilan etmiş ve bizzat Johnson'ın yanı sıra, Jordan'ın da olumsuz yanıtlarıyla karşılaşmıştı.



95.7 The Game'den Whitney Sandretto ile konuşan Warriors yıldızı, insanların zamanı yalnızca ilerlediği şekilde deneyimleyebildiği gerçeği nedeniyle, kimin en iyi olduğuna dair hiçbir zaman kesin bir yanıtın olmayacağını kabul etti:



"Çözülemeyen bir tartışma olduğu için herkes bunun hakkında konuşmayı seviyor. Ben de en iyisi benim diyebilirim, Magic de kendi pozisyonunu savunabilir ve diğer point guardlar da bu tartışmaya katılabilir. Basketbolun ve farklı dönemlerin güzel tarafı da bu. Tabii ki Magic'in kariyerinde yaptıklarına saygım ve hayranlığım sonsuzdur. Eşsiz bir özgeçmişi var."



Curry, bu tartışmalarda yeri olmasının halihazırda büyük bir başarı olduğunu da sözlerine ekledi:



"Eğer o tartışmaların içindeyseniz, hangi dönemden olursanız olun, oyun tarzınız ne olursa olsun, bu iyi bir iş çıkarmışsınız anlamına gelir. Açıkçası mirasıma katkıda bulunma sürecim devam ediyor ve bu tartışmaların sevdiğim yanı da bu."



Eğer Curry kariyerindeki beşinci şampiyonluk yüzüğünü kazanmayı başarabilirse, geleneksel anlamda oynamasa bile bu konuda daha güçlü bir argümana sahip olabilir.



