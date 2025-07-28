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Curry, NBA tarihinin en skorer 10 oyuncusu arasına girmeyi hedefliyor

NBA kariyerinin 16. yılında birçok başarıya imza atan Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, şimdilerde gözünü yeni bir rekora dikti: Tüm zamanların en skorer ilk 10 oyuncusu arasına girmek.

calendar 28 Temmuz 2025 10:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Curry, NBA tarihinin en skorer 10 oyuncusu arasına girmeyi hedefliyor
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NBA kariyerinin 16. yılında birçok başarıya imza atan Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, şimdilerde gözünü yeni bir rekora dikti: Tüm zamanların en skorer ilk 10 oyuncusu arasına girmek.

Complex'ten Speedy Mormon'a konuşan Curry, bu hedefi takip ettiğini doğruladı: "Arada sırada bu hesabı yapıyorum," diyen yıldız oyuncu, sıralamayla ilgili gelişmeleri yakından izlediğini belirtti.

Şu an 25.386 kariyer sayısıyla 27. sırada yer alan Curry, Vince Carter, Paul Pierce ve Tim Duncan gibi efsaneleri geçmeye oldukça yakın. 10. sıradaki Moses Malone'un (29.580 sayı) önüne geçmesi için yaklaşık 4.200 sayıya ihtiyacı var.


2024–25 sezonunda 24.5 sayı ortalamasıyla oynayan Curry, mevcut temposunu korursa iki sezon içinde bu hedefe ulaşabilecek. Ancak bu hedefin birincil motivasyonu olmadığını söyleyen Curry, "Bu sadece bir anlık düşünce oluyor, sonra tekrar takım hedeflerine odaklanıyorum," dedi.

"Eğer ortalama 20 küsur sayı atarsam, 70 maç oynarsam, iki buçuk sezonda bu hedef olur. Ama bu yüzden devam etmeyeceğim. Asıl amacım tekrar şampiyonluk için mücadele eden bir seviyeye ulaşmak," ifadelerini kullandı.

37 yaşındaki yıldız, yaşına rağmen ligin en verimli skorerlerinden biri olmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz sezonu %39.7 üçlük ve %93.3 serbest atış yüzdesiyle tamamladı.

Bu süreklilik ve fiziksel dayanıklılığı sayesinde Curry, her geçen yıl skorerler listesinde adını daha da yukarıya taşıyor. Kısa süre önce Rick Barry, DeMar DeRozan ve Julius Erving gibi isimleri geride bıraktı. 9. sıradaki Erving'in (30.026) yakalanması da, Curry'nin 2026–27 sezonuna kadar üretkenliğini sürdürmesi halinde mümkün olabilir.

Yine de Curry, önceliğinin bireysel başarılar değil, takım başarıları olduğunu vurguladı. Geçen sezon Playoff dışı kalan Warriors, Curry hâlâ elit seviyede oynarken kadrosunu tekrar rekabetçi hale getirmeye çalışıyor.

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