Golden State Warriors'ın süperstarı Stephen Curry, Boston Celtics'e karşı alınan 52 sayılık yenilgi hakkında "Bunu takımlara biz yapardık" şeklinde konuştu.



Dün gece öncesinde son 13 maçın 11'ini kazanan Warriors'ın Celtics'e karşı aldığı 140-88'lik mağlubiyet, Curry'nin kariyerindeki en kötü, Warriors tarihindeki ise dördüncü en kötü mağlubiyet oldu.



Karşılaşmayı sezonun en düşüğü olan 4 sayıyla tamamlayan Curry, Celtics'e övgülerde bulunarak, ekibi şu anda NBA'in en iyi takımı olarak kabul etti:



"Soyunma odasında ne konuştuklarını bilmiyorum. Onlarla NBA Finalleri'nden beri dört kez oynadığımız için artık o anlatının eskidiğini biliyorum ama şu anda ligin en iyi takımı onlar ve öyle de oynuyorlar.



Kimliklerinden ve kim olduklarından oldukça emin bir şekilde oynuyorlar. Takdir etmek lazım. Bu gece rüzgarı arkalarına çok güzel bir şekilde alarak bizi maçın başından sonuna dek resmen tokatladılar.



İlk çeyrekte 10 üçlük attılar, bunu takımlara biz yapardık. Özellikle deplasmanda, rahatlıkla şans tanıyabileceğiniz şutlardan avantaj yakalamaları biraz moral bozucuydu.



Oyuna yaklaşımımız konusunda pişmanlık duymuyoruz. Bu gece aldığımız darbeden ders çıkarıp bir sonraki maça kadar bunu unutmamız gerekiyor çünkü yakın zamanda güzel basketbol oynuyorduk."



Bu galibiyetle Celtics ekibi galibiyet serisini 11 maça uzatarak, derecesini 48-12'ye yükseltmiş oldu.





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