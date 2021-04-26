Cumhurbaşkanı açıkladı: TAM KAPANMA!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kararları açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cumhurbaşkanı açıkladı: TAM KAPANMA!
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26 Nisan 2021 19:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri şu şekilde;
Avrupa'nın açılma sürecine girdiği bir dönemde, bizim geride kalmamamız için vaka sayılarını 5 binin altına indirmeliyiz. Aksi takdirde turizmden ticarete, eğitime ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır. Önümüzdeki günlerde biraz daha fedakarlık yapmamız önem arz ediyor.

Özel hastanelerde, yoğun bakım ve aşı hizmetlerinden dolayı ücret talep edildiğine dair şikayetler alıyoruz. Hukuken bu hizmetler için vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep edilemez. İlave ücret talebiyle karşılaşan vatandaşlarımız, bu durumu Sağlık Bakanlığımıza iletirse yaptırım yapılacaktır.

Bayram sonuna kadar tedbirlerimiz

* 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz.

* İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

* Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

* Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

* Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir." 



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