Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, Mavericks'in Golden State Warriors'a karşı 125-123 yenildiği karşılaşmadaki bir sekans için NBA'e itiraz edeceğini söyledi.



Dallas ekibinin, üçüncü çeyreğin bitimine 1:54 kala karşı sahadayken hakemin ilk kararı dolayısıyla topun kendisinde olduğuna inanırken, Warriors pivotu Kevon Looney'nin kolay bir smaç bulduğu pozisyonla ilgili lige bir rapor sunacağı kaydedildi.



Cuban, olayla ilgili şu tweet'i attı:



"3. çeyreğin bitimine 1:54 kala olup bitenleri merak edenler için anlatayım. Hakem topun Mavs'de olduğunu söyledi. Spiker de bunu anons etti. Sonra mola geldi.



Mola sırasında hakem kararı değiştirdi ve bize söylemedi. Sonra top bizimmiş gibi sahada dizildiğimizi görünce, topu Warriors'a verdi. Bize tek kelime bile etmediler. Kolay bir sayı buldular. Farkın 2 sayı olduğu bir maçta bunun ne kadar önemli olduğu aşikar.



Muhtemelen NBA tarihindeki en kötü hakem hatası. Tek yapmaları gereken bize söylemekti ve söylemediler."



BAŞ HAKEMDEN DE İTİRAZ GELDİ



Maç raporunda baş hakem Sean Wright, Cuban'ın hakemlerin pozisyonun Warriors'a ait olacağına dair işaret verdiğine dair suçlamayı reddetti:



"Başlangıçta sahadaki ilk karar, aslında videoda görülebileceği üzere, topun Golden State'te olduğu kararıydı. İkinci bir karar da vardı ama bu, Mavs nedeniyle olan zorunlu bir mola içindi."



Cuban ve Mavs'in NBA'e 48 saat içinde yazılı bir itirazda bulunması gerekecek. Başkan Adam Silver'ın ise bu itiraz raporunu alır almaz hem Dallas'a, hem de Golden State'e durumla ilgili kanıtlı bir şekilde açıklama yapması için beş gün süresi olacak.



Cuban ayrıca itiraz için 10 bin dolar ücret ödemek durumunda olacak ve bu ücret, şikayet raporu başarılı olursa iade edilebilecek.



Yenilgiyle birlikte Mavs, Batı Konferansı sıralamasında 36-37'lik derecesiyle dokuzuncu sıraya gerilemiş oldu. Warriors ise 38-36'lık galibiyet-mağlubiyet derecesiyle altıncı sıraya yükseldi.



