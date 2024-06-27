Crystal Palace'ın gözü Kostic'te

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Juventus forması giyen Filip Kostic ile ilgileniyor.



Tuttomercato'da yer alan habere göre, Juventus'un Kostic'i bu yaz elinden çıkarmak istediği ve Crystal Palace'ın Sırp yıldızın durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.



Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner, Eintracht Frankfurt'ta Kostic ile birlikte çalışmıştı.



İtalyan basını daha önce Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da Kostic ile ilgilendiğini öne sürmüştü.



Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki Filip Kostic'in Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.





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