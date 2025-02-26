Crystal Palace, Aston Villa'yı parçaladı

Premier Lig'in 27. haftasında Oliver Glasner'in ekibi Crystal Palace deplasmanda evinde Unai Emery'nin yönetimindeki Aston Villa'yı 4-1 mağlup etti.



Selhurst Park'ta oynanan maçta Crystal Palace'ın gollerini 29 ve 71. dakikalarda Ismaila Sarr, 59. dakikada Jean-Philippe Mateta ve 90+1'de Eddie Nketiah kaydetti.



Aston Villa'nın tek golünü ise 52. dakikada Morgan Rogers kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Aston Villa 42 puanda kalırken Crystal Palace puanını 36'ya yükseltti.



Ligin bir sonraki maç haftasında Crystal Palace evinde Ipswich Town'ı ağırlarken, Aston Villa deplasmanda Brenftord'a konuk olacak.



