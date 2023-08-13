Cristiano Ronaldo'dan rekor: 600 milyon

Futbolda kırdığı rekorlarla adından söz ettiren Cristiano Ronaldo, sosyal medyada da yetişilemiyor.Portekizli yıldız, Instagram'da 600 milyon takipçiye ulaşarak rekor kırdı.Cristiano Ronaldo, bu takipçi sayısına ulaşan ilk kullanıcı oldu.Öte yandan Instagram'ın kendi hesabının takipçi sayısı ise 651 milyon.Ayrıca, futbolda birçok kez karşı karşıya geldiği Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin takipçisi sayısı da 482 milyon.