Cristiano Ronaldo'dan rekor: 600 milyon

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Instagram'da 600 milyon takipçiye ulaşan ilk kullanıcı oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cristiano Ronaldo'dan rekor: 600 milyon
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13 Ağustos 2023 16:23
Futbolda kırdığı rekorlarla adından söz ettiren Cristiano Ronaldo, sosyal medyada da yetişilemiyor.

Portekizli yıldız, Instagram'da 600 milyon takipçiye ulaşarak rekor kırdı.

Cristiano Ronaldo, bu takipçi sayısına ulaşan ilk kullanıcı oldu.

Öte yandan Instagram'ın kendi hesabının takipçi sayısı ise 651 milyon.

Ayrıca, futbolda birçok kez karşı karşıya geldiği Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin takipçisi sayısı da 482 milyon.


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