Cristiano Ronaldo'dan bayram mesajı!

Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından Müslüman aleminin Ramazan Bayramını kutladı.

, Fotoğraf; AA
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Cristiano Ronaldo'dan bayram mesajı!
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10 Nisan 2024 19:58
Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı mesajı paylaştı.

Cristiano Ronaldo yaptığı paylaşımda, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun! Bu özel günde hepinize neşe, huzur ve mutluluk diliyorum." ifadelerini kullandı.

Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyiyor.

39 yaşındaki yıldız, Al Nassr'da 56 maça çıktı ve 50 gol, 14 asist yaptı.


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