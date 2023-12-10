Çorum FK seriye bağladı! 4 golle geri döndü!

Trendyol 1. Lig'de Ahlatcı Çorum FK, Erzurumspor FK'yı 4 golle geçerk, galibiyet serisini üç maça çıkardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çorum FK seriye bağladı! 4 golle geri döndü!
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10 Aralık 2023 15:30
Trendyol 1. Lig'de Ahlatcı Çorum FK ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi Ahlatcı Çorum FK oldu.

Erzurumspor, 8. dakikada Mustafa Yumlu'nun golüyle maçta 1-0 öne geçti. Ahlatcı Çorum FK, 45. dakikada Ahmet Sagat, 59. dakikada Ozan Sol ve 79. dakikada Thomas Verheijdt, 88. dakikada Eren Aydın'ın golleriyle maçı 4-1 kazandı.

Ligde arka arkaya üçüncü maçını kazanan Ahlatcı Çorum FK puanını 23'e yükseltti. Üç hafta sonra kaybeden Erzurumspor 18 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'de Ahlatcı Çorum FK, Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Erzurumspor FK, Ümraniyespor'u ağırlayacak.

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