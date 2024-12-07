Çorum FK, Manisa deplasmanında galip

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Çorum FK, deplasmanda Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Çorum FK, Manisa deplasmanında galip
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07 Aralık 2024 18:04
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Çorum FK, deplasmanda Manisa FK ile karşılaştı. 

19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 1-0 kazandı. 

Çorum FK'ya galibiyeti getiren golü, 13. dakikada Burak Süleyman kaydetti.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Manisa FK'dan Birkan Yılmaz, kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 

Bu sonuçla birlikte Çorum FK, puanını 23'e yükseltti. Son 7 maçta 6 mağlubiyet alan Manisa FK ise 17 puanda kaldı. 

Ligde bir sonraki hafta Çorum FK, Amed'i ağırlayacak. Manisa FK ise Ankaragücü deplasmanına gidecek.
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