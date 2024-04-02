Çorum FK: ''Hedefimiz ilk 3'e girmek''

Ahlatcı Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan, Ankara Keçiörengücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Çorum FK: ''Hedefimiz ilk 3'e girmek''
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02 Nisan 2024 17:42
Ahlatcı Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan, 2-1 kazanılan Ankara Keçiörengücü maçının ardından konuştu.

Kenan Aşkan, "Milli araya Eyüpspor ve Manisa FK galibiyetleriyle girmiştik. Galibiyet serisini devam ettirmek istiyorduk. Rakibimizi iyi analiz ettik. Sıcak havaya rağmen sahada güzel iş çıkardık. Maçın başından sonuna kadar oyunun kontrolü bizdeydi. Maçı kazanmayı bildik. Bundan sonra ilk 3 hedefiyle öncelikle önümüzdeki Kocaelispor maçına iyi hazırlanarak devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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