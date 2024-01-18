Çorum FK deplasmanda rakibi Giresunspor

Ahlatcı Çorum FK, 1. Lig'de deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çorum FK deplasmanda rakibi Giresunspor
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18 Ocak 2024 15:00
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ahlatcı Çorum FK, 19 Ocak Cuma (yarın) deplasmanda Bitexen Giresunspor'a konuk olacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Kırmızı-siyahlı ekipte, Tuzlaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Erkan Kaş ve Zargo Toure ile tedavisi süren Atakan Cangöz forma giyemeyecek.

Oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik alan Çorum ekibi, Giresunspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

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