Çorum FK, Coşqun Diniyev'i transfer etti

Trendyol 1. Lig ekibi Ahlatcı Çorum FK, Azerbaycan asıllı orta saha oyuncusu Coşqun Diniyev ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Çorum FK, Coşqun Diniyev'i transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2025 23:17

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Coşqun Diniyev'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Azerbaycan asıllı 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Hoş Geldin, Coşqun Diniyev. Bandırmaspor Kulübünden transfer ettiğimiz Coşqun Diniyev ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Coşqun'a aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İşte Çorum FK'nin o paylaşımı:




YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery