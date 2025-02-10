Çorum FK, Coşqun Diniyev'i transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Coşqun Diniyev'i kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Azerbaycan asıllı 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Hoş Geldin, Coşqun Diniyev. Bandırmaspor Kulübünden transfer ettiğimiz Coşqun Diniyev ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Coşqun'a aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
İşte Çorum FK'nin o paylaşımı:
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