Çorum FK, Can Efe Bozacı'yı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, genç futbolcu Can Efe Bozacı'yı kadrosuna kattı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Bodrum FK forması giyen 19 yaşındaki forvetle 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



Açıklamada, "Bodrum Futbol Kulübünden transfer ettiğimiz Can Efe Bozacı ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladık. Can Efe'ye, aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.