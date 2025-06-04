Clemens Fritz: 'Galatasaray'a teklif yaptık'

Werder Bremen Futbol Direktörü Clemens Fritz, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Derrick Köhn ile ilgili konuştu.
Fritz, "Galatasaray'a bir teklif sunduk ve görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.
"KALMAK İSTİYOR"
Werder Bremen'in Köhn için Galatasaray'a 3 milyon euro teklif ettiğini haberlerini doğrulamayan Alman ekibinin yöneticisi, "Anlaşmaya varıp varamayacağımızı görmemiz gerekiyor. Derrick'in Bremen'de kalmak istediğini biliyoruz." diye konuştu.
Galatasaray ile Werder Bremen arasında Derrick Köhn için yapılan anlaşmada 5 milyon 125 bin euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Bremen, bu bedelden daha düşük bir rakama Köhn'ün bonservisini almak istiyor.
BREMEN PERFORMANSI
Werder Bremen'de bu sezon 30 maçta süre bulan 26 yaşındaki sol bek, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Fritz, "Galatasaray'a bir teklif sunduk ve görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.
"KALMAK İSTİYOR"
Werder Bremen'in Köhn için Galatasaray'a 3 milyon euro teklif ettiğini haberlerini doğrulamayan Alman ekibinin yöneticisi, "Anlaşmaya varıp varamayacağımızı görmemiz gerekiyor. Derrick'in Bremen'de kalmak istediğini biliyoruz." diye konuştu.
Galatasaray ile Werder Bremen arasında Derrick Köhn için yapılan anlaşmada 5 milyon 125 bin euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Bremen, bu bedelden daha düşük bir rakama Köhn'ün bonservisini almak istiyor.
BREMEN PERFORMANSI
Werder Bremen'de bu sezon 30 maçta süre bulan 26 yaşındaki sol bek, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
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