Clemens Fritz: "Galatasaray'a teklif yaptık"

Werder Bremen Futbol Direktörü Clemens Fritz, Galatasaray'dan kiralanan Derrick Köhn ile ilgili konuştu.

calendar 04 Haziran 2025 00:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Clemens Fritz: 'Galatasaray'a teklif yaptık'
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Werder Bremen Futbol Direktörü Clemens Fritz, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Derrick Köhn ile ilgili konuştu.

Fritz, "Galatasaray'a bir teklif sunduk ve görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

"KALMAK İSTİYOR"

Werder Bremen'in Köhn için Galatasaray'a 3 milyon euro teklif ettiğini haberlerini doğrulamayan Alman ekibinin yöneticisi, "Anlaşmaya varıp varamayacağımızı görmemiz gerekiyor. Derrick'in Bremen'de kalmak istediğini biliyoruz." diye konuştu.


Galatasaray ile Werder Bremen arasında Derrick Köhn için yapılan anlaşmada 5 milyon 125 bin euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Bremen, bu bedelden daha düşük bir rakama Köhn'ün bonservisini almak istiyor.

BREMEN PERFORMANSI

Werder Bremen'de bu sezon 30 maçta süre bulan 26 yaşındaki sol bek, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.


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